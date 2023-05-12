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Отели с видом на море в Эретрия, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
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