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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферия Эпир, Греция

Ioannina Municipality
6
Янина
5
Arta Municipality
3
Арта
3
Igoumenitsa Municipality
2
4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Tsepelovo, Греция
Отель 1 комната
Tsepelovo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
Отель 1 комнатав Mesovouni, Греция
Отель 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Коммерческая 1 комнатав Mesovouni, Греция
Коммерческая 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Отель 1 комнатав ano pedina, Греция
Отель 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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