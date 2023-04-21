Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпира и Западной Македонии
  4. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в Эпира и Западной Македонии, Греция

Ioannina Municipality
4
Янина
4
Кастория
2
дим Кастория
2
Arta Municipality
1
demos eordaias
1
Igoumenitsa Municipality
1
Municipality of Servia
1
Показать больше
Отель В архив
Очистить
6 объектов найдено
Отель 1 комната в Tsepelovo, Греция
Отель 1 комната
Tsepelovo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
Отель 1 комната в Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
Отель 1 комната в Mesovouni, Греция
Отель 1 комната
Mesovouni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
Отель 1 комната в ano pedina, Греция
Отель 1 комната
ano pedina, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Отель 21 комната в Namata, Греция
Отель 21 комната
Namata, Греция
21 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
Отель 1 комната в Panorama, Греция
Отель 1 комната
Panorama, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…
Realting.com
Перейти