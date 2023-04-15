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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферийная единица Элида, Греция

Пиргос
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Ancient Olympia
4
Архея Олимпия
4
Municipality of Andritsaina and Krestena
1
Municipality of Ilida
1
4 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
Коммерческая 1 комнатав Като Самико, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Выставлен на продажу инвестиционный проект "Санаторий по уходу за пенсионерами и туристическ…
Коммерческая 1 комнатав Макрисия, Греция
Коммерческая 1 комната
Макрисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагаем на продажу торговый центр 1150 кв.м расположен в историчискам районе Олимбия Здан…
Коммерческая 1 комнатав Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Предлагается на продажу комплекс из шести отдельных коттеджей в районе Киллини. 1 коттедж 11…

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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