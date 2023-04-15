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Купить отель с бассейном в периферийная единица Элида, Греция

Municipality of Ancient Olympia
2
Архея Олимпия
2
Municipality of Andravida and Kyllini
1
Пиргос
1
Отель В архив
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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Като Панагия, Греция
Отель 1 комната
Като Панагия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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