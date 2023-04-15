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Купить отель в периферийная единица Элида, Греция

Municipality of Ancient Olympia
2
Архея Олимпия
2
Municipality of Andravida and Kyllini
1
Пиргос
1
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4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Кавури, Греция
Отель 1 комната
Кавури, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
Отель 1 комнатав Като Панагия, Греция
Отель 1 комната
Като Панагия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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