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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Элида, Греция

Пиргос
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Ancient Olympia
4
Архея Олимпия
4
Municipality of Andritsaina and Krestena
1
Municipality of Ilida
1
18 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,590,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
Коммерческая 1 комнатав Като Самико, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Выставлен на продажу инвестиционный проект "Санаторий по уходу за пенсионерами и туристическ…
Коммерческая 1 комнатав Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается трехэтажное здание, предназначенное для коммерческой эксплуатации, в западной част…
Отель 1 комнатав Кавури, Греция
Отель 1 комната
Кавури, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
Коммерческая 1 комнатав Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Магазин находится в городе Пиргос
Коммерческая 2 комнатыв Пиргос, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Пиргос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается бизнес площадью 226 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
Коммерческая 1 комнатав Коракохори, Греция
Коммерческая 1 комната
Коракохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается магазин площадью 52 кв.м на западном мысе Пелопоннеса в регионе Пиргос недалеко от…
Коммерческая 1 комнатав Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается бизнес площадью 170 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
Отель 1 комнатав Като Панагия, Греция
Отель 1 комната
Като Панагия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Гостиница находится в стадии строительства, на полуострове Пелопоннес, в 500 метров от архео…
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
Коммерческая 1 комнатав Кладеос, Греция
Коммерческая 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
На продажу предоставляется комплекс - клуб для торжеств в историческом месте на полуострове …
Коммерческая 5 комнатв Дунайка, Греция
Коммерческая 5 комнат
Дунайка, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Здание находится в поселке Калакеика. На первом этаже имеются три помещения: 1е- 95 кв.м., 2…
Коммерческая 1 комнатав Кавури, Греция
Коммерческая 1 комната
Кавури, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Магазин находится в прибрежном городке Катаколо.Маленький живописный порт Катаколона был пос…
Коммерческая 1 комнатав Макрисия, Греция
Коммерческая 1 комната
Макрисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагаем на продажу торговый центр 1150 кв.м расположен в историчискам районе Олимбия Здан…
Коммерческая 1 комнатав Килини, Греция
Коммерческая 1 комната
Килини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается бизнес площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
Коммерческая 1 комнатав Килини, Греция
Коммерческая 1 комната
Килини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Предлагается на продажу помещение оборудиванное под кафе-бар.Объект расположен в городке Кил…
Коммерческая 1 комнатав Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Предлагается на продажу комплекс из шести отдельных коттеджей в районе Киллини. 1 коттедж 11…

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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