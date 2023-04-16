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Купить инвестиционная недвижимость в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
€ 13,000
Center ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 160 m2, Цоколь этаж, …

Параметры недвижимости в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

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