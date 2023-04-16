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Купить коммерческую недвижимость в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

14 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
€ 13,000
Center ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 160 m2, Цоколь этаж, …
Склад 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Склад 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
€ 53,000
Center ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 59 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 100 кв.м, расположенное в самом це…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается коммерческое помещение площадью 3000 м², в районе промышленной зоны Калохори,…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается коммерческое помещение в промышленной зоне города Салоники. Помещение, площадью 36…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается трехэтажный магазин с полуподвальным помещением, этажом на уровне земли и первым э…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается бизнес площадью 40 кв.м в Салониках. Бизнес сдается в данный момент. Арендная плат…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается помещение под склад площадью 180 кв.м, расположенное в районе Лаханагора, г.Салони…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается бизнес площадью 88 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается бизнес площадью 133 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается бизнес помещение на главной улице города общей площадью 330 кв.м. Он состоит из 2 …
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. В здании ра…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимос…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается бизнес площадью 435 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…

Параметры недвижимости в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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