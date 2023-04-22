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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Эдеса, Греция

Аридея
3
6 объектов найдено
Отель 8 спален в Лутраки, Греция
Отель 8 спален
Лутраки, Греция
10 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продаётся гостиница недалеко от популярного туристического курорта северной Греции. Площадь …
Отель 40 комнат в Agios Athanasios, Греция
Отель 40 комнат
Agios Athanasios, Греция
40 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Предлагаем Вашему вниманию традиционную гостиницу, площадью 3500 кв.м, в популярном горнолыж…
Отель 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Отель 1 комната
Agios Athanasios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиница площадью 2500 кв.м в одном из популярных горнолыжных курортов Греции. Го…
Коммерческая 1 комната в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната
Орма, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Предлагается действующий бизнес, квартира и два хостела в поселке Орма региона Аридеи. Объек…
Коммерческая 1 комната в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната
Орма, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
На продажу выставлен бизнес (мини-отель), который расположен у подножья горКаймакцалан, а та…
Коммерческая 4 комнаты в Neos Agios Athanasios, Греция
Коммерческая 4 комнаты
Neos Agios Athanasios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
На продажу выставленычетыреквартирыв комплексе,рядом сгорнолыжным курортом "Каймакцалан". Дв…
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