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Отели в Эдеса, Греция

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4 объекта найдено
Отель 8 спален в Лутраки, Греция
Отель 8 спален
Лутраки, Греция
10 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продаётся гостиница недалеко от популярного туристического курорта северной Греции. Площадь …
Отель 14 комнат в Samari, Греция
Отель 14 комнат
Samari, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продаётся гостиница, состоящая из 2 зданий. Первое здание "А" было построено в 1986 году, ка…
Отель 40 комнат в Agios Athanasios, Греция
Отель 40 комнат
Agios Athanasios, Греция
40 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Предлагаем Вашему вниманию традиционную гостиницу, площадью 3500 кв.м, в популярном горнолыж…
Отель 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Отель 1 комната
Agios Athanasios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиница площадью 2500 кв.м в одном из популярных горнолыжных курортов Греции. Го…
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