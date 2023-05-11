ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Офисы
Продажа офисных помещений с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Kavala Prefecture
19
Кавала
19
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 1 комната
Mylopotamos, Греция
1
1
€ 1,650,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на островах Греции. Гостиница имеет угловое расположение.…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1
1
€ 1,100,000
Предлагается мини отель который состоит из 8 квартир. Общая площадь здания - 240 кв.м. Площа…
Отель 12 спален
Фолос, Греция
12
10
370 м²
€ 1,800,000
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 1,460,000
Предлагается на продажу здание площадью в 1460 в.м. Здание состоит из: Цокольный этаж - поме…
Коммерческая 1 комната
Агия Пелагия, Греция
1
1
€ 10,700,000
Продается комплекс вилл и двух студий в регионе Ираклиона на Крите. Комплекс состоит из 2х в…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1
1
€ 185,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. На продажу…
Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
1
1
€ 6,700,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Инвестиционная 5 спален
Скала Марион, Греция
5
€ 350,000
Код недвижимости: 1421 - Здание для продажи в Тасос Скала Марион для € 350.000. Это 140 кв. …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 400,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в центре Афин, площадью в 329 кв.м. Помещение…
Коммерческая 12 комнат
Stalida, Греция
12
1
€ 320,000
Продаеться Комплекс квартир. В наличии имеются 12 квартир площадью 35 кв.м каждая. Квартиры …
Отель 16 комнат
Малия, Греция
16
1
€ 790,000
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты