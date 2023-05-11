ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Офисы
Продажа офисных помещений с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Kavala Prefecture
19
Кавала
19
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16
3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
€ 280,000
Предлагается на продажу жилое здание 150 кв.м в районе одной из самых престижных набережных,…
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
€ 900,000
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
€ 30,000
Продается помещение 23 кв.м в районе Салоники, на 1 этаже, пригодное как для использования п…
Отель 13 комнат
Плакиас, Греция
13
1
€ 2,000,000
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
Коммерческая 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
120 м²
Цена по запросу
ID Real Estate: 621754 - Kokkoni, недавно построенный мезонет, угловой уголок 3 этажа, чтобы…
Отель 19 комнат
Лептокарья, Греция
19
4
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель 24 спальни
Греция, Греция
24
12
700 м²
€ 1,100,000
Этот отель на продажу в Гувии расположен на возвышенности, недалеко от главной дороги, ведущ…
Коммерческая 4 спальни
Потамья, Греция
4
3
€ 520,000
Вилла 220 м. в деревне Потамия Тассос с великолепным видом на горы и море. Он состоит из че…
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
€ 330,000
Продается бизнес помещение на главной улице города общей площадью 330 кв.м. Он состоит из 2 …
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1
1
€ 50,000
Предлагается на продажу офисное помещение на втором этаже в городке Рафина, очень близко с портом
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
1
1
€ 280,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты