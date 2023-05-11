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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Офисы
Продажа офисных помещений в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Kavala Prefecture
19
Кавала
19
Офис
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7 объектов найдено
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Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
50 м²
3
€ 107,000
CENTER Office for sale 50 sq.m. It consists of a reception area and two more separate areas,…
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
56 м²
3
€ 150,000
Apartment for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 150.000€ (Listing No LA196). A…
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
125 м²
5
€ 310,000
Кавала, Центр: Офис на продажу в привилегированном месте 125 кв.м. на 5 этаже с индивидуальн…
Офис 4 комнаты
дим Драма, Греция
4
150 м²
1
€ 120,000
Драма, центр: офис 150 кв.м., очень центральный 1. Этаж в очень привилегированном месте. Он …
Офис
Kavala Prefecture, Греция
30 м²
€ 33,000
Студия на продажу в Рапсани, Кавала префектуры Кавала, за 33.000 € ( Листинг № ΒΓ114 ). Еще …
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
30 м²
2
€ 45,000
Продается офисное помещение 30 кв.м в Кавале. Он состоит из одного пространства и расположен…
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
140 м²
3
€ 170,000
Кавала, Центр: Офис 140 кв.м. на 2 и 3 этаже здания, расположенного в центре города. Он сост…
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