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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
126
Кавала
126
Тасос
7
Xanthi Municipality
3
Александруполис
3
Комотини
3
Кринидес
3
Ксанти
3
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27 объектов найдено
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
€ 750,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
410 м²
€ 1,350,000
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
Коммерческая 2 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
190 м²
€ 550,000
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4 000 м²
€ 700,000
Продаётся комплекс коммерческих помещений площадью 4000 кв.м в Кавале. Комплекс состоит из п…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
318 м²
€ 430,000
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
580 м²
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 000 м²
€ 400,000
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
500 м²
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
410 м²
€ 700,000
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
560 м²
€ 1,100,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
Коммерческая 5 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
300 м²
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Коммерческая 5 спаленв Chrysi Ammoudia, Греция
Коммерческая 5 спален
Chrysi Ammoudia, Греция
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
Коммерческая 1 комнатав Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
Отель 1 комнатав Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Коммерческая 1 комнатав Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлогаем на продажу бизнес площадью 300 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из четы…
Коммерческая 1 комнатав Тасос, Греция
Коммерческая 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается бизнес общей площадью 420 кв.м на острове Тасос. Бизнес состоит из трех этажей- пе…
Коммерческая 1 комнатав Neos Xerias, Греция
Коммерческая 1 комната
Neos Xerias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
Отель 1 комнатав Therma, Греция
Отель 1 комната
Therma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается гостиница площадью 412 кв.м на острове Самофракия в северной части Эгейского моря.…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отель 1 комнатав Рахони, Греция
Отель 1 комната
Рахони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
Отель 1 комнатав Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната
Xanthi Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…
Коммерческая 1 комнатав Элефтеруполис, Греция
Коммерческая 1 комната
Элефтеруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 5
€ 700,000
Продаётся комплекс коммерческих помещений площадью 4000 кв.м в Кавале. Комплекс состоит из п…
Коммерческая 2 спальнив Скала Марион, Греция
Коммерческая 2 спальни
Скала Марион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
Коммерческая 12 комнатв Принос, Греция
Коммерческая 12 комнат
Принос, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
Коммерческая 12 комнатв Скала Потамиас, Греция
Коммерческая 12 комнат
Скала Потамиас, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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