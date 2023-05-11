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Инвестиционная недвижимость с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
€ 1,499,999
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
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