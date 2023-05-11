ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1
1
€ 120,000
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 100 кв.м.вместе с мясным оборудова…
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
1
€ 4,000,000
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу коммерческая недвижимость. Здание площадью 840 кв.м.состоит из четыр…
Отель 9 комнат
Roda, Греция
9
2
€ 1,500,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. У объект…
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1
1
€ 750,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 90,000
Коммерческое помещение 143 k.Β расположено в районе Неа Смирни
Отель 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
€ 900,000
Продается жилой комплекс 600 кв м в Халкидиках. Комплекс состоит из 4 зданий. Каждое здание …
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
€ 280,000
Продается трехэтажный магазин с полуподвальным помещением, этажом на уровне земли и первым э…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 9,700,000
Продается бизнес площадью 1218 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы, …
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1
1
€ 300,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18
1
€ 820,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. Недвижимо…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу помещение под магазин площадью 180 кв.м. Расположенное на первом эта…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты