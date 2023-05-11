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Инвестиционная
Тасос, Греция
€ 285,000
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
Инвестиционная 15 спален
Тасос, Греция
15
4
€ 550,000
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
Инвестиционная
Потос, Греция
€ 320,000
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
Инвестиционная 1 спальня
Kallirachi, Греция
1
€ 35,000
Код недвижимости: 1694 - Здание на продажу в Тасос Каллирачи за € 35.000. Это 56 кв. Здание …
Инвестиционная 5 спален
Скала Марион, Греция
5
€ 350,000
Код недвижимости: 1421 - Здание для продажи в Тасос Скала Марион для € 350.000. Это 140 кв. …
Инвестиционная 8 спален
Рахони, Греция
8
2
€ 130,000
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
Инвестиционная
Большой Принос, Греция
€ 200,000
Код недвижимости: 1341 - Здание на продажу в Thasos Megalos Prinos за € 200.000. Это 170 кв.…
Инвестиционная
Кастро, Греция
€ 1,499,999
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…
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