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Купить отель с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
22
Кавала
22
Xanthi Municipality
2
Александруполис
2
Ксанти
2
Тасос
2
дим Александруполис
2
Комотини
1
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3 объекта найдено
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
512 м²
€ 700,000
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Отель 18 комнатв Кастро, Греция
Отель 18 комнат
Кастро, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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