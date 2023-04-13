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Купить отель с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
22
Кавала
22
Xanthi Municipality
2
Александруполис
2
Ксанти
2
Тасос
2
дим Александруполис
2
Комотини
1
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7 объектов найдено
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
580 м²
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
500 м²
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Отель 1 комнатав дим Александруполис, Греция
Отель 1 комната
дим Александруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель расположен на вершине холма в 2,5 км от центра города Александруполи. Есть много досто…
Отель 1 комнатав Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната
Chrysi Ammoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Отель 1 комнатав Therma, Греция
Отель 1 комната
Therma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается гостиница площадью 412 кв.м на острове Самофракия в северной части Эгейского моря.…
Отель 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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