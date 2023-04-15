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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Drymos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
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