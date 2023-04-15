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Купить коммерческую недвижимость в Drymos, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Drymos, Греция
Коммерческая 1 комната
Drymos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Общая площадь участка составляет 15 соток, площадь застройки оценивается в 1000-1200 кв. м. …
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается коммерческое помещение вгороде Салоники. Помещение, площадью 45 кв.мнаходится на п…
Коммерческая 1 комнатав Melissochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается коммерческое помешение площадью 500 кв м в районе Ореокастро, Салоники. Он состоит…
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