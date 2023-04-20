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Купить коммерческую недвижимость в Drapetsona, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Drapetsona, Греция
Коммерческая 1 комната
Drapetsona, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Недостроеноое инвестиционное здание1.170 квм на участке 550 кв.м в районе Керацины, недалеко…
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