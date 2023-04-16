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Продажа офисных помещений в периферийная единица Драма, Греция

Драма
1
дим Драма
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1 объект найдено
Офис 4 комнатыв дим Драма, Греция
Офис 4 комнаты
дим Драма, Греция
4 Количество комнат 150 м² 1 Этаж
€ 120,000
Драма, центр: офис 150 кв.м., очень центральный 1. Этаж в очень привилегированном месте. Он …

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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