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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Драма, Греция

Драма
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дим Драма
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2 объекта найдено
Офис 4 комнатыв дим Драма, Греция
Офис 4 комнаты
дим Драма, Греция
4 Количество комнат 150 м² 1 Этаж
€ 120,000
Драма, центр: офис 150 кв.м., очень центральный 1. Этаж в очень привилегированном месте. Он …
Коммерческая 1 комнатав дим Драма, Греция
Коммерческая 1 комната
дим Драма, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается бизнес площадью 700 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Прод…

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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