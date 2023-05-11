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Коммерческая недвижимость в дим Драма, Греция

2 объекта найдено
Офис 4 комнаты в дим Драма, Греция
Офис 4 комнаты
дим Драма, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 1
€ 120,000
Коммерческая 1 комната в дим Драма, Греция
Коммерческая 1 комната
дим Драма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
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