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Коммерческая недвижимость в Доксатон, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Evrypedo, Греция
Коммерческая 1 комната
Evrypedo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продажа промышленного здания 1000 кв.м. в Драме. Пространство яркое с окнами все вокруг здан…
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