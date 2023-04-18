Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Viannos

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в District of Viannos, Греция

koinoteta kalamiou
1
Municipality of Chondros
1
1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Sidonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Sidonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес-комплекс на Крите в районе Иерапетра! Комплекс имеет общую площадь 330 кв.м…

Параметры недвижимости в District of Viannos, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти