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Купить коммерческую недвижимость в District of Viannos, Греция

koinoteta kalamiou
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Municipality of Chondros
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2 объекта найдено
Коммерческая 3 комнатыв Sarakinos, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Sarakinos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 272 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Коммерческая 1 комнатав Sidonia, Греция
Коммерческая 1 комната
Sidonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес-комплекс на Крите в районе Иерапетра! Комплекс имеет общую площадь 330 кв.м…

Параметры недвижимости в District of Viannos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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