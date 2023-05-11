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Коммерческая недвижимость с видом на море в District of Sitia, Греция

koinoteta seteias
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в District of Sitia, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 7 спален в Сития, Греция
Коммерческая 7 спален
Сития, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 280,000
Коммерческая 1 комната в Пилалимата, Греция
Коммерческая 1 комната
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
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