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Коммерческая недвижимость с видом на горы в District of Minoa Pediados, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в diabaide, Греция
Коммерческая 1 комната
diabaide, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается инвестиционная недвижимость рядом с новым аэропортом в Кастели . Недвижимость сост…
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