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Realting.com
Греция
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периферия Крит
District of Heraklion
Коммерческая недвижимость с видом на море в District of Heraklion, Греция
Ираклион
174
Лимин-Херсонису
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95 объектов найдено
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Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54
1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20
1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
12
1
€ 4,600,000
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая 3 комнаты
Ефья, Греция
3
1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 286 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24
1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30
1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Коммерческая 11 комнат
Гази, Греция
11
1
€ 1,100,000
Продается бизнес площадью 670 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 54 комнаты
Koutouloufari, Греция
54
1
€ 2,195,000
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42
1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Коммерческая 1 комната
Kato Gouves, Греция
1
2
€ 480,000
Πредлагаются на продажу Три квартиры в Гувес, Херсониссос.Квартиры имеют общую площадь более…
Отель 13 комнат
Stalida, Греция
13
1
€ 999,000
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
Коммерческая 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
4
€ 950,000
Предлагается на продажу бизнес всего в 10 метрах от моря, в одном из крупнейших туристически…
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23
1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость на Крите. Объект был построен в 1995 году, …
Отель 38 комнат
Kato Gouves, Греция
38
1
Цена по запросу
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39
3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площадью 1900 кв.м. в Херсониссосе. Зда…
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12
1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Отель 14 комнат
Аммудара, Греция
14
1
Цена по запросу
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 14 апартаментов в отличном месте в 215 метрах о…
Коммерческая 1 комната
Аммудара, Греция
1
1
Цена по запросу
Инвестиционная недвижимость на продажу в Амударе, Ираклион.Недвижимость состоит из 10 апарта…
Коммерческая 1 комната
Гази, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается современный культурно-развлекательный комплекс в Ираклионе, на о. Крит. Расположен…
Отель 6 комнат
Гурнес, Греция
6
2
Цена по запросу
Предлагаем на продажу жилой комплекс, состоящий из 6 апартаментов. Площадь комплекса составл…
Коммерческая 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12
4
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу комплекс, состоящий из 12 апартаментов и магазина. Комплекс, площадью …
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1
1
€ 850,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит. На первом этаже здания расположены мини-ма…
Отель 14 комнат
Малия, Греция
14
1
€ 1,635,000
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1
8
€ 1,030,000
Предлогается на продажу коммерческое помешенные 60 кв.м. которое функционирует под магазин и…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
€ 5,000,000
Продается здание площадью 400 кв.м на набережной популярного туристического городка, недалек…
Отель 15 комнат
Пигайдакия, Греция
15
1
€ 1,200,000
Продается гостиничный бизнес, площадью 615 м², на острове Крит. Комплекс расположен на …
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 300,000
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м на острове Крит. Здание состоит из одного…
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