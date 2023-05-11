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Realting.com
Греция
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District of Heraklion
Коммерческая недвижимость с видом на горы в District of Heraklion, Греция
Ираклион
174
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73 объекта найдено
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Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
54
1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
20
1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Коммерческая 12 комнат
Агия Пелагия, Греция
12
1
€ 4,600,000
Продается бизнес площадью 756 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая 3 комнаты
Ефья, Греция
3
1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 286 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая 1 комната
Siva, Греция
1
1
€ 350,000
Продается завод по производству оливкового масла на острове Крит. Завод располагает земельны…
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
11
1
€ 900,000
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
30
1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Коммерческая 3 комнаты
Stironas, Греция
3
1
€ 1,450,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
33
1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
42
1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Коммерческая 1 комната
Арханес, Греция
1
1
€ 265,000
Предлагаются на продажу три особняка в префектуре Ираклион. Они расположены в живописных пер…
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
23
1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
39
3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
73
3
Цена по запросу
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Цена по запросу
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площадью 1900 кв.м. в Херсониссосе. Зда…
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
12
1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
€ 500,000
На продажу помещение площадью 2000 кв.м недалеко от популярного, туристического городка Херс…
Отель 15 комнат
Пигайдакия, Греция
15
1
€ 1,200,000
Продается гостиничный бизнес, площадью 615 м², на острове Крит. Комплекс расположен на …
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 300,000
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м на острове Крит. Здание состоит из одного…
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 3,500,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
Коммерческая 6 комнат
Kato Gouves, Греция
6
1
€ 465,000
Продается здание площадью 267 кв.м в префектуре Ираклиона. Здание построено на участке 500 к…
Отель 12 комнат
Малия, Греция
12
1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Коммерческая 1 комната
Karteros, Греция
1
1
€ 500,000
Продается здание общей площадью 285 кв.м. Двухэтажное здание вмещает 7 квартир. На первом эт…
Коммерческая 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 3,200,000
Продается детский лагерь общей площадью 2800 кв.м в регионе Херсониссос. Лагерь имеет большу…
Коммерческая 1 комната
District of Heraklion, Греция
1
1
€ 3,200,000
Продается шестиэтажное здание площадью 2508 кв.м в Ираклионе. Здание построено на участке 44…
Коммерческая 1 комната
Gournes, Греция
1
1
€ 1,400,000
Продается здание общей площадью 475 кв.м в районе Ираклиона. Трехэтажное здание состоит из в…
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
23
1
€ 1,800,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Коммерческая 1 комната
Gournes, Греция
1
1
€ 700,000
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в центре туристического поселка, имеет ши…
Коммерческая 24 комнаты
Гази, Греция
24
1
€ 880,000
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в самом крупном городе Крита Ираклионе, и…
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