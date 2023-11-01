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Коммерческая
Греция
District of Heraklion
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в District of Heraklion, Греция
коммерческая недвижимость
161
отели
31
Инвестиционная
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