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Отели с видом на горы в District of Heraklion, Греция

Ираклион
34
Малия
11
Лимин-Херсонису
10
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18 объектов найдено
Отель 54 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 54
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель 20 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 20
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
Отель 11 комнат в Херсониссос, Греция
Отель 11 комнат
Херсониссос, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
Отель 30 комнат в Koutouloufari, Греция
Отель 30 комнат
Koutouloufari, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
Отель 1 комната в Херсониссос, Греция
Отель 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 33 комнаты в Каврохори, Греция
Отель 33 комнаты
Каврохори, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель 42 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 42 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 42
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
Отель 23 комнаты в Analipsi, Греция
Отель 23 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
Отель 39 комнат в Агия Пелагия, Греция
Отель 39 комнат
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается отель в оживленном туристическом районе на Крите, с панорамным видом на море. Отел…
Отель 73 комнаты в Kato Gouves, Греция
Отель 73 комнаты
Kato Gouves, Греция
Комнаты 73
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 п…
Отель 12 комнат в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 12 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Отель 15 комнат в Пигайдакия, Греция
Отель 15 комнат
Пигайдакия, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный бизнес, площадью 615 м², на острове Крит. Комплекс расположен на …
Отель 12 комнат в Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Отель 23 комнаты в Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Отель 16 комнат в Малия, Греция
Отель 16 комнат
Малия, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 1
€ 790,000
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
Отель 16 комнат в Analipsi, Греция
Отель 16 комнат
Analipsi, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается отель рядом с пляжем в туристическом районеХерсониссос. Отельпостроен на участке п…
Отель 19 комнат в Малия, Греция
Отель 19 комнат
Малия, Греция
Комнаты 19
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
Отель 15 комнат в Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
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