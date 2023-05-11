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  5. District of Agios Nikolaos

Коммерческая недвижимость с бассейном в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
27
koinoteta elountas
11
Municipality of Kalon Chorion
7
koinoteta brachasiou
6
koinoteta milatou
5
Municipality of Kritsa
4
koinoteta broucha
3
13 объектов найдено
Отель 11 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Отель 48 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 48 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 48
Количество этажей 1
€ 1,800,000
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! СРОЧНО! Продаются апартаменты, расположенные на северо-восточном по…
Отель 18 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
Отель 12 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель 22 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,800,000
Продается комплекс из 3 роскошных вилл рядом с Агиос Николаос.Каждая вилла состоит из 3 спал…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 690,000
Предлагается к продаже недостроенный бизнес из 6 квартир в космополитической Элунде, Крит.Би…
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