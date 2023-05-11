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  5. District of Agios Nikolaos

Коммерческая недвижимость с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
27
koinoteta elountas
11
Municipality of Kalon Chorion
7
koinoteta brachasiou
6
koinoteta milatou
5
Municipality of Kritsa
4
koinoteta broucha
3
34 объекта найдено
Отель 30 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отель 9 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Отель 17 комнат в Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
Комнаты 17
Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнат в Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
Комнаты 28
Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается магазин на первой линии с выходом на набережную в самом сердце Агиоса Николаоса. И…
Отель 29 комнат в Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
Комнаты 29
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 89,000
Продается бизнес площадью 90 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на город…
Отель 12 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Коммерческая 1 комната в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 630,000
Продается бизнес площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 22 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Коммерческая 5 комнат в Agia Varvara, Греция
Коммерческая 5 комнат
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 425,000
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 520 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 11 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Выставлена на продажу территория в 18.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 2.000 кв.м
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Продаётся ресторан 350 кв.м расположен на площади 600 кв.м. Помещение полностью оборудовано,…
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продаются 2 здания с квартирами под сдачу в элитном районе на острве Крит.Первое здание сост…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 360,000
Продаеться инвестиционый обект не далеко от Айос Николаос, Крит.Общая площадь здания составл…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается здание с 6 квартирами по 120 м2 каждая.Из всех апартаментов открывается уникальный…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продажа бизнеса на Крите. На данный момент здания находится на стадии строительства и состои…
Коммерческая 1 комната в Крица, Греция
Коммерческая 1 комната
Крица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 141,000
На продажу комплекс квартир общей площадью 218 кв.м с участком 80 кв.м недалеко от города Аг…
Коммерческая 16 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 16 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 1
€ 2,135,000
Продается бизнес в популярном туристическом поселке не далеко от города Ираклиона. Бизнес со…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается коммерческая недвижимость600 м2на Крите. Здание состоит из 8 квартир, которые имею…
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается бизнес площадью 310 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Коммерческая 1 комната в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната
Elounda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 745 кв.м. на Крите. Недвижимость имеет трад…
Коммерческая 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 175,000
Предлагаем на продажу коммерческое помешенные с одной квартирой в туристическом поселке, на …
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 430,000
Предлагается на продажу бизнесв Агиос Николаос, Крит. Бизнес площадью 330 кв.м. расположен н…
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