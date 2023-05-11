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Отели с видом на море в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
7
koinoteta elountas
3
Municipality of Kalon Chorion
3
Отель В архив
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13 объектов найдено
Отель 30 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отель 11 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
Цена по запросу
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Отель 9 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
Отель 18 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
Отель 17 комнат в Elounda, Греция
Отель 17 комнат
Elounda, Греция
Комнаты 17
Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
Отель 28 комнат в Elounda, Греция
Отель 28 комнат
Elounda, Греция
Комнаты 28
Количество этажей 1
€ 8,400,000
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
Отель 29 комнат в Elounda, Греция
Отель 29 комнат
Elounda, Греция
Комнаты 29
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
Отель 12 комнат в Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
Отель 22 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 999,000
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
Отель 11 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 15 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
Отель 31 комната в Айос-Николаос, Греция
Отель 31 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 31
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…
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