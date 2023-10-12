Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. District of Agios Nikolaos
  5. Гостиницы, отели

Отели в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
8
Municipality of Kalon Chorion
3
сообщество
3
Отель В архив
Очистить
18 объектов найдено
Отель 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 179 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
Отель 1 комната в Sisi, Греция
Отель 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 145 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
€2,80 млн
Отель 42 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 42 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 42
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
€1,30 млн
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Цена по запросу
Отель 35 комнат с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 35 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 35
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
€4,00 млн
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
€1,30 млн
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
€1,30 млн
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 17
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
€3,15 млн
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Elounda, Греция
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 28
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
€8,40 млн
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 29
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
€3,50 млн
Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
€1,20 млн
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Площадь 790 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
€1,26 млн
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
€999,000
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
€1,000,000
Отель 15 комнат с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 15 комнат с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 15
Площадь 590 м²
Количество этажей 4
Продается отель в Агиос Николаос.Отель находится в 150 метрах от Марины Айоса Николаоса, в 2…
€700,000
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается небольшой отель в Кало Хорио, Ласити.Отличное расположение, очень легкий доступ с …
€1,10 млн
Отель 31 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Отель 31 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 31
Площадь 1 152 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…
€1,92 млн

Типы недвижимости в District of Agios Nikolaos

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти