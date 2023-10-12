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Коммерческая
Греция
District of Agios Nikolaos
Коммерческая недвижимость в District of Agios Nikolaos, Греция
Айос-Николаос
25
сообщество
11
Municipality of Kalon Chorion
7
Сообщество Брачаси
7
Municipality of Kritsa
4
Сообщество Милатос
4
Сообщество Брух
3
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64 объекта найдено
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Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1 179 м²
1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната
Sisi, Греция
1
700 м²
1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
700 м²
1
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
€1,16 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
500 м²
1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
€855,000
Рекомендовать
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
30
1 145 м²
1
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
€2,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sisi, Греция
1
511 м²
1
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
€540,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
380 м²
1
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
€270,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
66 м²
1
Коммерческое помещение на первом этаже продается в Элунде, в отличным окружением и хорошей и…
€73,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Elounda, Греция
1
180 м²
1
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
€480,000
Рекомендовать
Отель 42 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
42
1 700 м²
1
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
€1,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город
Elounda, Греция
1
130 м²
1
Продается коммерческое помещение общей площадью 130 кв.м в Элунде. Помещение находится на це…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
11
1
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
5
1
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Sisi, Греция
1
180 м²
1
Продаются два магазина в прибрежном, курортном посёлке острова Крит. Магазины находятся на н…
€400,000
Рекомендовать
Отель 35 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
35
1 500 м²
1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Vrouchas, Греция
1
40 м²
1
Предлагается на продажу три магазина в Элунде. Магазины находятся на первом этаже здания нах…
€85,000
Рекомендовать
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
9
650 м²
1
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
18
600 м²
1
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
€1,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
1 500 м²
1
Выставлена на продажу территория в 14.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 840 кв.м и 2-м…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
17
900 м²
1
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
€3,15 млн
Рекомендовать
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Elounda, Греция
28
1 500 м²
1
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
€8,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
1
270 м²
1
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
€500,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
220 м²
1
Продается магазин на первой линии с выходом на набережную в самом сердце Агиоса Николаоса. И…
€670,000
Рекомендовать
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
29
1 100 м²
1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
12
450 м²
1
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Elounda, Греция
1
220 м²
1
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
€950,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
1
140 м²
1
Продается бизнес площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€630,000
Рекомендовать
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
22
790 м²
1
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
€1,26 млн
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
5
5
152 м²
3
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
€425,000
Рекомендовать
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
15
1 400 м²
1
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
€999,000
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