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Коммерческая недвижимость в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
25
сообщество
11
Municipality of Kalon Chorion
7
Сообщество Брачаси
7
Municipality of Kritsa
4
Сообщество Милатос
4
Сообщество Брух
3
64 объекта найдено
Отель 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 179 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
Отель 1 комната в Sisi, Греция
Отель 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
€1,16 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
€855,000
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 145 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
€2,80 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 511 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
€540,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
€270,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение на первом этаже продается в Элунде, в отличным окружением и хорошей и…
€73,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
€480,000
Отель 42 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 42 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 42
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение общей площадью 130 кв.м в Элунде. Помещение находится на це…
Цена по запросу
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Цена по запросу
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продаются два магазина в прибрежном, курортном посёлке острова Крит. Магазины находятся на н…
€400,000
Отель 35 комнат с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 35 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 35
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
€4,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Vrouchas, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу три магазина в Элунде. Магазины находятся на первом этаже здания нах…
€85,000
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
€1,30 млн
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Выставлена на продажу территория в 14.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 840 кв.м и 2-м…
€3,00 млн
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 17
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
€3,15 млн
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Elounda, Греция
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 28
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
€8,40 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
€500,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается магазин на первой линии с выходом на набережную в самом сердце Агиоса Николаоса. И…
€670,000
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 29
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
€3,50 млн
Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 220 кв.м на Крите. Бизнес состоит из таверны общей площадью 150 кв…
€950,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€630,000
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Площадь 790 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
€1,26 млн
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Varvara, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
В продаже семейный бизнес сдающихся апартаментов в регионе Лассити. Здание состоит из 5-ти к…
€425,000
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 15
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
€999,000

Типы недвижимости в District of Agios Nikolaos

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