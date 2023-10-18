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Коммерческая недвижимость в Pella, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты с охраной, с камином, с Painted в Aridea, Греция
Коммерческая 3 комнаты с охраной, с камином, с Painted
Aridea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Property Code: 1722 - House FOR SALE in Midea Panaritis for €145.000 . This 142 sq. m. Hous…
Цена по запросу
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