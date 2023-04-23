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Коммерческая недвижимость с видом на горы в demotike enoteta thisbes, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 3 спальни в Sarandi, Греция
Коммерческая 3 спальни
Sarandi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается бизнес площадью 114 кв.м в центральной Греции. Бизнес состоит из 2-ух квартир. Одн…
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