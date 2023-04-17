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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в demotike enoteta arachobes, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Коммерческая 1 комнатав kalybia libadiou, Греция
Коммерческая 1 комната
kalybia libadiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Предлагаем на продажу здание, расположенное в районе Арахова, недалеко от Парнаса. Здание со…

Параметры недвижимости в demotike enoteta arachobes, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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