Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos distomou-arachobas-antikyras
  6. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в demotike enoteta arachobes, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комнатав Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …

Параметры недвижимости в demotike enoteta arachobes, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти