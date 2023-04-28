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Отели в дим Преспа, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Germanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
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