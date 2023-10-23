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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Преспа, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agios Germanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
€1,20 млн
Realting.com
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