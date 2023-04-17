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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в demos parou, Греция

Парикия
1
1 объект найдено
Коммерческая 10 спаленв Piso Livadi, Греция
Коммерческая 10 спален
Piso Livadi, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…

Параметры недвижимости в demos parou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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