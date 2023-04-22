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Отели с видом на горы в demos molou - agiou konstantinou, Греция

Камена-Вурла
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1 объект найдено
Отель 1 комната в Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
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