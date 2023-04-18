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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в demos lerou, Греция

Айия-Марина
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2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Alinda, Греция
Коммерческая 1 комната
Alinda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,230,000
Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Гр…
Отель 1 комнатав Vromolithos, Греция
Отель 1 комната
Vromolithos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Предлагаем на продажу замечательный бутик-отель, который находится в районе Платона острова …

Параметры недвижимости в demos lerou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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