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Отели в Муниципалитет Козани, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 26 спален в Imera, Греция
Отель 26 спален
Imera, Греция
Количество спален 26
Площадь 2 000 м²
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
€2,40 млн
Realting.com
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